Из двух деревьев, находящихся на расстоянии 27км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Через 3ч они встретились. Один пешехода шёл со скоростью 5км/ч. С какой скоростью шёл другой пешеход? Реши задачу двумя спо...
Математика
Из двух деревьев, находящихся на расстоянии 27км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Через 3ч они встретились. Один пешехода шёл со скоростью 5км/ч. С какой скоростью шёл другой пешеход? Реши задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 5×3=15(км)-прошёл первый пешеход 27-15=12(км)-прошёл второй пешеход 12:3=4(кмч)-скорость другого,второго пешехода 2 способ: 27:3=9(кмч)-скорость двух пешеходов вместе 9-5=4(кмч)-скорость второго пешеходп
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