Из двух деревьев, находящихся на расстоянии 27км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Через 3ч они встретились. Один пешехода шёл со скоростью 5км/ч. С какой скоростью шёл другой пешеход? Реши задачу двумя спо...

Математика

Из двух деревьев, находящихся на расстоянии 27км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Через 3ч они встретились. Один пешехода шёл со скоростью 5км/ч. С какой скоростью шёл другой пешеход? Реши задачу двумя способами.

Автор: Гость