Подбери падеж число и род к словам (имя прилагательное) маленькой,грустная
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Подбери падеж число и род к словам (имя прилагательное) маленькой,грустная
Ответ(ы) на вопрос:
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Маленькой Т.п;ед.ч; ж.рГрустная И.п; ед.ч; ж.р
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