Длина бокового ребра правильной треугольной пирамиды SABC равна 8 см.Вычислите расстояние от вершины S до плоскости основания ABC, если AB = 12 см.

Геометрия

Длина бокового ребра правильной треугольной пирамиды SABC равна 8 см.Вычислите расстояние от вершины S до плоскости основания ABC, если AB = 12 см.

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