Кит это... Рыба?????

Окружающий мир
Кит это... Рыба?????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кит - морское млекопитающее из отряда китообразных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной и выполни действие а)2/3+0,8 б)1,34-4/25 в)2/3:15 г) 9/60*(0,6+3,4) д) (2/5+0,7):11
Ответить
Русский язык
Помогите записать слова по звукам
Ответить
Русский язык
Упр.239. Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой-луч (м.р.), сторожевая- .... , ключник...
Ответить
Математика
Помогите плиз номер 495
Ответить
Литература
С чем сравнивает свои стихи Марина Цветаева, тематика произведения (какие темы за??рагиваются в произведении, в каких строчках).
Ответить