Кит это... Рыба?????
Окружающий мир
Кит это... Рыба?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кит - морское млекопитающее из отряда китообразных.
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