Упр.239. Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой-луч (м.р.), сторожевая- .... , ключник-........, плащевой-....., ночной-...., доченька-......, сильный

Русский язык
Упр.239. Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой-луч (м.р.), сторожевая- .... , ключник-........, плащевой-....., ночной-...., доченька-......, сильный
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Гость:
Сторож, ключ, плащ, ночь, дочь, силач
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