Доскажи словечко: 1.все предметы, которые нас окружают, называются ____ ; 2. поверхнос??ный плодородный слой земли _______ ; 3. цепочка превращений, которая начинается и заканчивается одним и тем же веществом _______; 4.выведен...

Окружающий мир

Доскажи словечко: 1.все предметы, которые нас окружают, называются ____ ; 2. поверхнос??ный плодородный слой земли _______ ; 3. цепочка превращений, которая начинается и заканчивается одним и тем же веществом _______; 4.выведенные человеком растения, называются _______; 5. водная оболочка Земли ________ ; 6. растения - вредители на полях ________ ; 7. воздушная оболочка Земли _________ ; 8. цепочки, поедающих друг друга живых организмов _________ ;9. часть дерева, в которой производятся органические вещества ___________.

Автор: Гость