Доскажи словечко: 1.все предметы, которые нас окружают, называются ____ ; 2. поверхнос??ный плодородный слой земли _______ ; 3. цепочка превращений, которая начинается и заканчивается одним и тем же веществом _______; 4.выведен...
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Доскажи словечко: 1.все предметы, которые нас окружают, называются ____ ; 2. поверхнос??ный плодородный слой земли _______ ; 3. цепочка превращений, которая начинается и заканчивается одним и тем же веществом _______; 4.выведенные человеком растения, называются _______; 5. водная оболочка Земли ________ ; 6. растения - вредители на полях ________ ; 7. воздушная оболочка Земли _________ ; 8. цепочки, поедающих друг друга живых организмов _________ ;9. часть дерева, в которой производятся органические вещества ___________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тела2 почва (поверхностный слой литосферы земли)3 круговорот воды в природе 4 селекция 5 гидросфера (непрерывная водная оболочка земли)6 7 атмосфера 8 пищевая цепочка в природе 9 листья (с помощью фотосинтеза )
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