Помогите со всем пожайлуста заранее спасибо!

Математика
Помогите со всем пожайлуста заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот) пятое не уверен)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Доскажи словечко: 1.все предметы, которые нас окружают, называются ____ ; 2. поверхнос??ный плодородный слой земли _______ ; 3. цепочка превращений...
Ответить
Английский язык
Перевести сказку золушка с английского на русский
Ответить
Геометрия
Длина бокового ребра правильной треугольной пирамиды SABC равна 8 см.Вычислите расстояние от вершины S до плоскости основания ABC, если AB = 12 см.
Ответить
Окружающий мир
Кит это... Рыба?????
Ответить
Математика
Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной и выполни действие а)2/3+0,8 б)1,34-4/25 в)2/3:15 г) 9/60*(0,6+3,4) д) (2/5+0,7):11
Ответить