Из двух городов A и B, расстояние между которыми равно 99 км, одновременно выехали две автомашины. Скорость первой машины равна 89 км/ч, а скорость второй машины 56 км/ч. На каком расстоянии от города B первая машина догонит вт...
Алгебра
Из двух городов A и B, расстояние между которыми равно 99 км, одновременно выехали две автомашины. Скорость первой машины равна 89 км/ч, а скорость второй машины 56 км/ч. На каком расстоянии от города B первая машина догонит вторую и через какое время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V1-V2=89-56=33км/ч - скорость первой м. относительно 2 м. t=S/V=99/33=3ч - время через которое 1 догонит 2 L=V2*t=56*3=168км - расстояние от В до места встречи
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