Из двух городов A и B, расстояние между которыми равно 99 км, одновременно выехали две автомашины. Скорость первой машины равна 89 км/ч, а скорость второй машины 56 км/ч. На каком расстоянии от города B первая машина догонит вт...

Алгебра

Из двух городов A и B, расстояние между которыми равно 99 км, одновременно выехали две автомашины. Скорость первой машины равна 89 км/ч, а скорость второй машины 56 км/ч. На каком расстоянии от города B первая машина догонит вторую и через какое время?

Автор: Гость