Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Средня?? скорость одного поезда на 5 км/ч больше скорости другого. Через 9 часов они встретились. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между...
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Средня?? скорость одного поезда на 5 км/ч больше скорости другого. Через 9 часов они встретились. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 855 километров
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х км/ч-скорость одного поезда,тогда (х-5)км/ч-скорость другого поезда,9х км проехал один поезд до встречи,9(х-5) км проехал другой поезд до встречи.По условию задачи расстояние между городами 855 км,значит, 9х+9(х-15)=855, 9х+9х-135=855, 9х+9х=855+135, 18х=990, х=55. 55км/ч-скорость одного поезда,тогда 55-5=50км/ч-скорость другого поезда.
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