Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Средня?? скорость одного поезда на 5 км/ч больше скорости другого. Через 9 часов они встретились. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между...

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Средня?? скорость одного поезда на 5 км/ч больше скорости другого. Через 9 часов они встретились. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 855 километров

Автор: Гость