Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.Скорость перв??го- 85 км\ч,а второго-70 км\ч.Поезда встретились через 5 часов.Найди расстояние между городами.Какое расстояние было между поездами за 2 часа до ...

Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.Скорость перв??го- 85 км\ч,а второго-70 км\ч.Поезда встретились через 5 часов.Найди расстояние между городами.Какое расстояние было между поездами за 2 часа до встречи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 85+70=155(км/ч) - скорость сближения поездов 2) 155*5 = 775 (км) - расстояние между городами 3) 155*(5-2) = 155*3 = 465(км) - прошли поезда за 2 часа до встречи 4) 775-465 = 310(км) - было между поездами за 2 часа до встречи
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