Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.Скорость перв??го- 85 км\ч,а второго-70 км\ч.Поезда встретились через 5 часов.Найди расстояние между городами.Какое расстояние было между поездами за 2 часа до ...

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.Скорость перв??го- 85 км\ч,а второго-70 км\ч.Поезда встретились через 5 часов.Найди расстояние между городами.Какое расстояние было между поездами за 2 часа до встречи?

Автор: Гость