Составь выражение и вычесли их значения:к числу 28 прибавить сумму чисел 39 и 15;прои??ведение чисел 4 и 6 разделить на число 8

Математика

Составь выражение и вычесли их значения:к числу 28 прибавить сумму чисел 39 и 15;прои??ведение чисел 4 и 6 разделить на число 8

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