Составь выражение и вычесли их значения:к числу 28 прибавить сумму чисел 39 и 15;прои??ведение чисел 4 и 6 разделить на число 8
Математика
Составь выражение и вычесли их значения:к числу 28 прибавить сумму чисел 39 и 15;прои??ведение чисел 4 и 6 разделить на число 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 + (39 + 15) = 82 1) 39 + 15 = 54 2) 28 + 54 = 82 4 * 6 / 8 = 3 1) 4 * 6 = 24 2) 24 / 8 = 3
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