Составь выражение и вычесли их значения:к числу 28 прибавить сумму чисел 39 и 15;прои??ведение чисел 4 и 6 разделить на число 8

Математика
Составь выражение и вычесли их значения:к числу 28 прибавить сумму чисел 39 и 15;прои??ведение чисел 4 и 6 разделить на число 8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 + (39 + 15) = 82 1)  39 + 15 = 54 2)  28 + 54 = 82 4 * 6 / 8 = 3 1)  4 * 6 = 24 2)  24 / 8 = 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике АВС, угол С=90градусов, угол А= 78 градусов, найти угол В ПОМОГИТЕ ПЛИЗ....
Ответить
Русский язык
Хвастливый разобрать по составу
Ответить
Алгебра
В геометрической прогрессии 5 член (а5) равен 2\3, а8 равен 9\4. Найдите знаменатель прогресси (q)
Ответить
Математика
На учительском столе две стопки тетрадей,в каждой из которых было28тетрадей.Из одной стопки взяли 12 тетрадей,а из другой столько,сколько осталось ...
Ответить
Литература
Отзыв о сказке красавица и чудовище
Ответить