В треугольнике АВС, угол С=90градусов, угол А= 78 градусов, найти угол В ПОМОГИТЕ ПЛИЗ....

Геометрия

В треугольнике АВС, угол С=90градусов, угол А= 78 градусов, найти угол В ПОМОГИТЕ ПЛИЗ....

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