В треугольнике АВС, угол С=90градусов, угол А= 78 градусов, найти угол В ПОМОГИТЕ ПЛИЗ....
Геометрия
В треугольнике АВС, угол С=90градусов, угол А= 78 градусов, найти угол В ПОМОГИТЕ ПЛИЗ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180 градусов 180-90-78 = 12 Ответ: 12 градусов
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