На учительском столе две стопки тетрадей,в каждой из которых было28тетрадей.Из одной стопки взяли 12 тетрадей,а из другой столько,сколько осталось в первой.Сколько тетрадей осталось на столе?

Математика
На учительском столе две стопки тетрадей,в каждой из которых было28тетрадей.Из одной стопки взяли 12 тетрадей,а из другой столько,сколько осталось в первой.Сколько тетрадей осталось на столе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 стопка 28-12=16 осталось 2 стопка 28-16=12 осталось 16+12=28
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