На учительском столе две стопки тетрадей,в каждой из которых было28тетрадей.Из одной стопки взяли 12 тетрадей,а из другой столько,сколько осталось в первой.Сколько тетрадей осталось на столе?

Математика

На учительском столе две стопки тетрадей,в каждой из которых было28тетрадей.Из одной стопки взяли 12 тетрадей,а из другой столько,сколько осталось в первой.Сколько тетрадей осталось на столе?

Автор: Гость