В геометрической прогрессии 5 член (а5) равен 2\3, а8 равен 9\4. Найдите знаменатель прогресси (q)
Алгебра
В геометрической прогрессии 5 член (а5) равен 2\3, а8 равен 9\4. Найдите знаменатель прогресси (q)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A5 = 2/3, a8= 9/4 a8 = a5.qˇ3,qˇ3 = 9/4:2/3 = 9/4.3/2 = 27/8, q=3/2
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