Из двух городов навстречу друг другу выехали два автомобиля.Скорость одного авто??обиля 65км/ч,а второго на 10 км/ч больше.Какова длина-пути между городами,если через 3 часа длина пути между автомобилями была 435 км
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали два автомобиля.Скорость одного авто??обиля 65км/ч,а второго на 10 км/ч больше.Какова длина-пути между городами,если через 3 часа длина пути между автомобилями была 435 км
Ответ(ы):
Гость:
65+10=75 км/ч- скорость второго автомобиля 3* (75+65)=420 км- пройдут оба автомобиля за 3 часа 435+420=855 км Ответ: 855 км
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