Из двух городов навстречу друг другу выехали два автомобиля.Скорость одного авто??обиля 65км/ч,а второго на 10 км/ч больше.Какова длина-пути между городами,если через 3 часа длина пути между автомобилями была 435 км

Математика

Из двух городов навстречу друг другу выехали два автомобиля.Скорость одного авто??обиля 65км/ч,а второго на 10 км/ч больше.Какова длина-пути между городами,если через 3 часа длина пути между автомобилями была 435 км

Автор: Гость