В корзину положили 36 фруктов:яблок,груш,слив.Груш и слив было 30 штук.Слив было в тр?? раза больше,чем яблок.Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине?

Математика
В корзину положили 36 фруктов:яблок,груш,слив.Груш и слив было 30 штук.Слив было в тр?? раза больше,чем яблок.Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
36-30=6 яблок 6*3=18 слив 30-18=12 груш Ответ  6 яблок 18 слив 12 груш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астанов...
Ответить
Математика
Я тут вобщем решила . Вопрос : как сделать из 3,7/5 правильную дробь ?
Ответить
Українська література
Як би ти вчинив\вчинила на місці Федька в епізоді на річіці, знаючи, що через Толю завжди тьльки неприємності?
Ответить
Другие предметы
Придумать сказку о вредных привычках
Ответить
География
Какие свойства воды не меняются в жидком твердом и газообразном состоянии?
Ответить