В корзину положили 36 фруктов:яблок,груш,слив.Груш и слив было 30 штук.Слив было в тр?? раза больше,чем яблок.Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине?

Математика

В корзину положили 36 фруктов:яблок,груш,слив.Груш и слив было 30 штук.Слив было в тр?? раза больше,чем яблок.Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине?

Автор: Гость