В корзину положили 36 фруктов:яблок,груш,слив.Груш и слив было 30 штук.Слив было в тр?? раза больше,чем яблок.Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине?
Математика
В корзину положили 36 фруктов:яблок,груш,слив.Груш и слив было 30 штук.Слив было в тр?? раза больше,чем яблок.Сколько фруктов каждого вида лежит в корзине?
Ответ(ы):
Гость:
36-30=6 яблок 6*3=18 слив 30-18=12 груш Ответ 6 яблок 18 слив 12 груш
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