Придумать сказку о вредных привычках

Гость: Гость:

Автор Как-то раз дурным привычкам (скучно стало им без дела) Захотелось поразвлечься. И собравшись в туалете (больше места не нашлось им) Совещаться они стали, Как девчонок и мальчишек Подчинить к себе в угоду. Говорит курить привычка: (вся окутаная дымом) "Научу курить девчонок, Научу курить мальчишек. Дам я им по сигоретке И скажу им,что курить Все равно, что взрослым быть." А привычка к алкоголю (перегаром все дышала) Стала хвастаться: "Джин-тоник я налью сначала детям, А потом пивка налью я, Потом водочки налью. Потихоньку,полегоньку, Я их пить всех научу." Говорит привычка злая: (та которая без драки жить не может не минуты) "Научу я их желанью, Если кто-то не по нраву Где-то,что-то, как-то скажет Кулаком,пинком,портфелем По макушке сразу треснуть. А потом чесать макушку Если кто-то треснет тоже." А привычка материться Вышла посреди туалета, Стала хвастаться о чем-то. Только непонятно было, То о чем сказать хотела. Толи маму вспоминала, Толи что-то потеряла И найти теперь не может. Если вы,ребята тоже Быть похожими хотите На дурные те привычки. И дышать табачным дымом, Что здоровье ваше губит. Или пить вино и драться, И ходить как пьяный ежик, Спотыкаясь о ступеньки. Сказку вам не надо слушать! Затыкайте ваши уши И бегите к тем привычкам В душный,грязный туалет! автор Наталья Павленко