Приставку из слова подписать ,корень из слова водянистый,суффикс из слова прелестный,окончание из слова тяжеловатый

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Приставку из слова подписать ,корень из слова водянистый,суффикс из слова прелестный,окончание из слова тяжеловатый

Автор: Гость