Помогите, срочно!!! Заранее спасибо. Нужно вставить в пропуски (где нужно) the.
Английский язык
Помогите, срочно!!! Заранее спасибо. Нужно вставить в пропуски (где нужно) the.
Ответ(ы):
Гость:
В первом AAB во втором B
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребятки отдам 70 баллов за решение 4 номера! 40. 588х70 647х300 2.804х80 3.007х60 279х60 175х900 1.095х50 799х200 44. Реши уравнения. х*9...
Русский язык
Укажите слово, которое соответствует следующей фонетической характеристике: три слога, четыре согласных(звонкий парный, мягкий парный; сонорный, тв...
Физика
Русский язык
Молоденькие деревца возле дома папа посадил в день рождения Ванюши.Весной деревц?? покрылись маленькими клейкими листочками. Узкая тропинка привела...
Математика