Молоденькие деревца возле дома папа посадил в день рождения Ванюши.Весной деревц?? покрылись маленькими клейкими листочками. Узкая тропинка привела детей в золистую рожь.Рожь дышала детям в лицо запахом спелых колосьев.Найди дв...
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Молоденькие деревца возле дома папа посадил в день рождения Ванюши.Весной деревц?? покрылись маленькими клейкими листочками. Узкая тропинка привела детей в золистую рожь.Рожь дышала детям в лицо запахом спелых колосьев.Найди две формы существительного.Подчеркни ту которая выступает в роли подлежащего.Определи падеж всех существительных.
Ответ(ы):
Гость:
(1)И.п. (2)В.п. (3)И.п. (4)Д.п. (5)Д.п.
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