Меня это какое лицо с тобой какое лицо и какое число

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Меня это какое лицо с тобой какое лицо и какое число
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Меня 1 лицо, с тобой 2 лицо, единственное число
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