Фабрика изготовила 364 тетрадей в клетку, по 24 листа в каждой и 248 тетрадей в линейку, по 96 листов в каждой. Сколько листов бумаги во всех тетрадях? Решение и краткую запись!!

Математика

Фабрика изготовила 364 тетрадей в клетку, по 24 листа в каждой и 248 тетрадей в линейку, по 96 листов в каждой. Сколько листов бумаги во всех тетрадях? Решение и краткую запись!!

Автор: Гость