Фабрика изготовила 364 тетрадей в клетку, по 24 листа в каждой и 248 тетрадей в линейку, по 96 листов в каждой. Сколько листов бумаги во всех тетрадях? Решение и краткую запись!!
Математика
Фабрика изготовила 364 тетрадей в клетку, по 24 листа в каждой и 248 тетрадей в линейку, по 96 листов в каждой. Сколько листов бумаги во всех тетрадях? Решение и краткую запись!!
Ответ(ы):
Гость:
364*24=8736 листов в клетку 248*96=23808 листов в линейку 8736+23808=32544 всего листов
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