Помогите решить задачу пожалуйста. Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью шёл второй поезд?
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста. Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью шёл второй поезд?
Ответ(ы):
Гость:
1 ) 250 : 50 = 5 ( ч. ) - до встречи . 2 ) 520 - 250 = 270 ( км. ) - прошёл второй поезд . 3 ) 270 : 5 = 54 ( км./ч. ) - скорость второго поезда . Ответ : 54 км./ч.
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