Очень надо!!! пожалуйста!! Характеристика народного ополчения ( во время смуты ) 1.( год, имя руководителя ) 2. ( сравнить роль начальников и ратных людей с ролью народа ) Заранее спасибо!!!!

Гость: Гость:

1598-1613 гг. – период в истории России, названный Смутным временем.На рубеже 16-17 веков Россия переживала политический и социально-экономический кризис. Ливонская война и Татарское нашествие, а также опричнина Ивана Грозного способствовали усилению кризиса и росту недовольства. Это и послужило причиной начала смутного времени в России.Первый период смуты характеризуется борьбой за престол различных претендентов. После смерти Ивана Грозного к власти пришел его сын Федор, но он оказался неспособен править и фактически управлял брат жены царя - Борис Годунов. В конечном счете, его политика вызвала недовольство народных масс.Смута началась с появлением в Польше Лжедмитрия (в действительности Григорий Отрепьев), якобы чудесным образом выжившего сына Ивана Грозного. Он переманил на свою сторону значительную часть русского населения. В 1605 г. Лжедмитрия поддержали воеводы, а затем и Москва. И уже в июне он стал законным царем. Но он действовал слишком самостоятельно, чем вызвал недовольство бояр, также он поддерживал крепостничество, что вызвало протест крестьян. 17 мая 1606 г. был убит Лжедмитрий I и на престол вступил В.И. Шуйский, с условием ограничения власти. Таким образом, первый этап смуты был отмечен правлением Лжедмитрия I (1605 — 1606 гг.)Второй период смуты. В 1606 г. поднялось восстание, предводителем которого стал И.И. Болотников. В ряды ополчившихся входили люди из разных слоев общества: крестьяне, холопы, мелкие и средние феодалы, служилые, казаки и посадские люди. В битве под Москвой они потерпели поражение. В итоге Болотников был казнен.Но недовольство властью продолжалось. И вскоре появляется Лжедмитрий II. В январе 1608 г. его войско направилось к Москве. К июню Лжедмитрий II вошел в подмосковное село Тушино, где и обосновался. В России образовалось 2 столицы: бояре, купцы, чиновники работали на 2 фронта, иногда даже получали жалование от обоих царей. Шуйский заключил договор со Швецией и Речь Посполитая начала захватнические военные действия. Лжедмитрий II бежал в Калугу.Шуйский был подстрижен в монахи и увезен в Чудов монастырь. В России наступило междуцарствие – Семибоярщина (совет из 7-и бояр). Боярская дума пошла на сделку с польскими интервентами и 17 августа 1610 г. Москва присягнула польскому королю Владиславу. В конце 1610 г. был убит Лжедмитрий II, но борьба за престол на этом не окончилась.Итак, второй этап был отмечен восстанием И.И. Болотникова (1606 — 1607 гг.), царствование Василия Шуйского (1606 — 1610 гг.), появлением Лжедмитрия II, а также Семибоярщиной (1610 г.).Третий период смуты характеризуется борьбой с иноземными захватчиками. После смерти Лжедмитрия II русские объединились против поляков. Война приобрела национальный характер. В августе 1612 г. ополчение К. Минина и Д. Пожарского дошло до Москвы. И уже 26 октября польский гарнизон сдался. Москва была освобождена. Смутное время закончилось.21 февраля 1613 г. Земский собор назначил царем Михаила Романова.Итоги смуты были удручающими: страна находилась в ужасном положении, казна разорена, торговля и ремесла в упадке. Последствия смуты для России выразились в ее отсталости по сравнению с европейскими странами. На восстановление хозяйства ушли десятки лет.