Торговец приобрёл на ферме 140 десятков яиц. покупка каждого яйца 1руб 30 коп. за перевозку груза он заплатил 1200рублей. при доставке разбилось 20яиц . торговец реализовал все оставшиеся яйца , продавая их десятками по цене 3...

Математика

Торговец приобрёл на ферме 140 десятков яиц. покупка каждого яйца 1руб 30 коп. за перевозку груза он заплатил 1200рублей. при доставке разбилось 20яиц . торговец реализовал все оставшиеся яйца , продавая их десятками по цене 32 рубля за десяток. сколько десятков яиц было куплено? сколько десятков яиц было проданно? какую сумму уплатил торговец фермеру? какую сумму получил торговец при продажи яиц? какую прибыль получил торговец?

Автор: Гость