Какая температура у огня, костра, лучины, фитильного светильника, газового светил??ника и горелки
Физика
Какая температура у огня, костра, лучины, фитильного светильника, газового светил??ника и горелки
Ответ(ы):
Гость:
Горелка,газовый светильник,фитильный светильник, костер, лучина =больше--меньше
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