Подберите Подберите имена существительные по таким признакам: а)стоит в началь??ой форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет окончание а. б)стоит в начальной форме,неодушевленное,нарицательное,ср...

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Подберите Подберите имена существительные по таким признакам: а)стоит в началь??ой форме,одушевленное,собственное,женского рода,единственного числа,имеет окончание а. б)стоит в начальной форме,неодушевленное,нарицательное,среднего рода,единственного числа,имеет окончание о. В каждом должно быть по 3 слова.

Автор: Гость