Упростить выражение √3*(2√3+√12)

Алгебра
Упростить выражение √3*(2√3+√12)
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Автор: Гость
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Гость:
Перевернешь там как нибудь картинку... Сайт тупит...
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