За 12 кг и 6 кг конфет заплатили 2700 рублей.Какова цена 1 кг печенья и 1 кг конфет, если 1 кг конфет в три раза дороже 1 кг печенья? Помогите решить пожалуйста очень надо
Математика
За 12 кг и 6 кг конфет заплатили 2700 рублей.Какова цена 1 кг печенья и 1 кг конфет, если 1 кг конфет в три раза дороже 1 кг печенья? Помогите решить пожалуйста очень надо
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