15. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? А. Дед одел внука и вышел из комнаты. Б. Света одела мамины бусы и посмотрелась в зеркало. В. Наша текстильная фабрика одевала всю область. Г. Всех артист...
Русский язык
15. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? А. Дед одел внука и вышел из комнаты. Б. Света одела мамины бусы и посмотрелась в зеркало. В. Наша текстильная фабрика одевала всю область. Г. Всех артистов одели в одинаковые национальные костюмы.
Ответ(ы):
Гость:
В предложении Б- Света НАдела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то о...
Математика
Торговец приобрёл на ферме 140 десятков яиц. покупка каждого яйца 1руб 30 коп. за перевозку груза он заплатил 1200рублей. при доставке разбилось 20...
Математика
2.Укажите верное равенство 2(5+х)=5+2х 2(5+х)=10+х 2(5+х)=12х 2(5+х)=10+2х И МОЖНО ПОЖАЛУЙСТА РЕШЕНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА