15. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? А. Дед одел внука и вышел из комнаты. Б. Света одела мамины бусы и посмотрелась в зеркало. В. Наша текстильная фабрика одевала всю область. Г. Всех артист...

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15. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить НАДЕТЬ? А. Дед одел внука и вышел из комнаты. Б. Света одела мамины бусы и посмотрелась в зеркало. В. Наша текстильная фабрика одевала всю область. Г. Всех артистов одели в одинаковые национальные костюмы.

Автор: Гость