РАЗОБРАТЬ ПО СОСТАВУ СЛОВО И КАК ЧАСТЬ РЕЧИ ГОРНОЙ

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РАЗОБРАТЬ ПО СОСТАВУ СЛОВО И КАК ЧАСТЬ РЕЧИ ГОРНОЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гор-корень, н-суффикс, ой-окончание. горной это прилагательное
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