"По какой причине экологическое равновесие в экосистемах поддерживается на относительно постоянном уровне? Аргументируйте свой ответ на конкретном примере экосистемы из вашего родного края. "

Биология

"По какой причине экологическое равновесие в экосистемах поддерживается на относительно постоянном уровне? Аргументируйте свой ответ на конкретном примере экосистемы из вашего родного края. "

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