Как вы полагает верна ли точка зрения Д. Вазари, что Средние века были временем глубокого упадка культуры

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Нет, В средние века начиналось сильнейшие развитие культуры, религии и науки. Средние века это важный переход от Античности к Возрождению, и до Нового времени. Средние века это открытие новых земель, Колумб, Магеллан, Кук и многие другие известные первооткрыватили вносили свой вклад в развитие цивилизации. Прогрессировала духовная культура, Религия. именно в средние века зародилось Христианство, Буддизм.