Как вы полагает верна ли точка зрения Д. Вазари, что Средние века были временем глубокого упадка культуры
История
Как вы полагает верна ли точка зрения Д. Вазари, что Средние века были временем глубокого упадка культуры
Ответ(ы):
Гость:
Нет, В средние века начиналось сильнейшие развитие культуры, религии и науки. Средние века это важный переход от Античности к Возрождению, и до Нового времени. Средние века это открытие новых земель, Колумб, Магеллан, Кук и многие другие известные первооткрыватили вносили свой вклад в развитие цивилизации. Прогрессировала духовная культура, Религия. именно в средние века зародилось Христианство, Буддизм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м они встретились через 10 секунд первый мальчик бе...
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста. Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд ...
Биология
"По какой причине экологическое равновесие в экосистемах поддерживается на относительно постоянном уровне? Аргументируйте свой ответ на конкретном ...