Прочитать пословицу определить ее тему придумать рассказ который можно было бы о??аглавить этой пословицы Рыбка мелка да уха сладка

Гость: Гость:

Жили были дед и баба. Но вот однажды приехал к ним сынок родной. Отец решил взять его с собой на рыбалку рано утром. А он не захотел рано вставать. Пошел, значит, дед один, ну как сказать один, с собакой Жучкой. Эх, какая же она игривая! Крутится, вертится, хвостиком виляет, того гляди оторвётся. Вот пришёл он на озеро. Никого нет, тихо кругом. Только лай Жучки нарушал эту безмолвную тишину. Насадил наживку. Забросил удочку и стал ждать. Долго ждал. И все-таки не зря он сидел рыбачил. Вот идут дед с Жучкой, а когда к дому начали подходить чувствовался аромат свеженького куриного бульона и румяны пирожков. Пришли они, значит, домой, дед подаёт ведро с рыбками бабке. А тут сын увидел каких мелких рыбок наловил он, и и смеятся начал:"Ха-ха-ха! Эх, ты поймал такую мелкоту! Мама, же ничего с этого не сварит!" Ему отвечает дед:"Давай посмотрим, вкусная ли уха получтся с этого?" Сын ему отвечает:"А давай!"Вот сели они за стол, сынок попробовал и говорит:"Эх, батя прости, что твою рыбёшку осквернил!" Отец ему отвечает:"Да ничего!" И снова сынок:"Да, Рыбка мелка, да уха сладка!"