В двух одинаковых альбомах46 марок. Сколько марок в трех альбомах? Четырех? Как зап??сать краткую запись в виде таблицы?

Математика
В двух одинаковых альбомах46 марок. Сколько марок в трех альбомах? Четырех? Как зап??сать краткую запись в виде таблицы?
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Ответ(ы):
Гость:
23          23         23   2           3           4 46          69         92    
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