В двух одинаковых альбомах46 марок. Сколько марок в трех альбомах? Четырех? Как зап??сать краткую запись в виде таблицы?

Математика

В двух одинаковых альбомах46 марок. Сколько марок в трех альбомах? Четырех? Как зап??сать краткую запись в виде таблицы?

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