В двух одинаковых альбомах46 марок. Сколько марок в трех альбомах? Четырех? Как зап??сать краткую запись в виде таблицы?
Математика
В двух одинаковых альбомах46 марок. Сколько марок в трех альбомах? Четырех? Как зап??сать краткую запись в виде таблицы?
Ответ(ы):
Гость:
23 23 23 2 3 4 46 69 92
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