Помогите до завтра 4860-к*62=2442 91260-320*б=74620

Математика
Помогите до завтра 4860-к*62=2442 91260-320*б=74620
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К*62=4860-2442 к*62=2418 к=2418:62 к=39 91
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