Ребятки отдам 70 баллов за решение 4 номера! 40. 588х70 647х300 2.804х80 3.007х60 279х60 175х900 1.095х50 799х200 44. Реши уравнения. х*9=130+140 х:8=200-120 164-х=709:9 42. Реши задачу. В магазин поступило цветные каран...

Математика

Ребятки отдам 70 баллов за решение 4 номера! 40. 588х70 647х300 2.804х80 3.007х60 279х60 175х900 1.095х50 799х200 44. Реши уравнения. х*9=130+140 х:8=200-120 164-х=709:9 42. Реши задачу. В магазин поступило цветные карандаши и фломастеры,всего 560 штук.Карандаши были в 40 коробках, по 12 штук в каждой, а фломастеры - в 10 коробках,поровну в каждой. Сколько фломастеров было в каждой коробке? 46. 3.010-5.614:7+9.042 (90- 42:3х2):2 (40.179-15.395:5)х4 15х(54:3- 84:7)

Автор: Гость