Помогите пожалуйства почему водонапорную башню устанавливают на самом высоком ??есте?

Физика
Помогите пожалуйства почему водонапорную башню устанавливают на самом высоком ??есте?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что бы давление воды было больше и смогло продавить до точек
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