Помогите пожалуйства почему водонапорную башню устанавливают на самом высоком ??есте?
Физика
Помогите пожалуйства почему водонапорную башню устанавливают на самом высоком ??есте?
Ответ(ы):
Гость:
Что бы давление воды было больше и смогло продавить до точек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Молоденькие деревца возле дома папа посадил в день рождения Ванюши.Весной деревц?? покрылись маленькими клейкими листочками. Узкая тропинка привела...
Математика
Физика
На какую длину радиоволн рассчитан контур приемника, состоящий из катушки индукт??вности 2 * 10ˉ4 (степень -4) Гн и конденсатора емкостью 450 пФ ...