Какие свойства воды не меняются в жидком твердом и газообразном состоянии?

География
Какие свойства воды не меняются в жидком твердом и газообразном состоянии?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вода не меняет свой объём и массу но меняет форму
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