Какие свойства воды не меняются в жидком твердом и газообразном состоянии?
География
Какие свойства воды не меняются в жидком твердом и газообразном состоянии?
Ответ(ы):
Гость:
Вода не меняет свой объём и массу но меняет форму
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