СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астановку и жду тролейбус.я сожусь в тролейбус,проезжаю адк,коледж.4.выхожу из тролейбу...

Қазақ тiлi
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астановку и жду тролейбус.я сожусь в тролейбус,проезжаю адк,коледж.4.выхожу из тролейбуса.5.перехожу пешеход.6.вот так я иду в школу.ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!УМОЛЯЮ!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен таң 9 сағатында тұрамын. 2.кейін жеу барамын, теледидарды қараймын және мектепке деген жиналамын.3.мен бас астановку барамын және күтемінтролейбус.мен сожусь ара тролейбус, адк өтіп жатамын, коледж.4.из тролейбуса шығамын.5.жүргінші ауысамын
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я тут вобщем решила . Вопрос : как сделать из 3,7/5 правильную дробь ?
Ответить
Українська література
Як би ти вчинив\вчинила на місці Федька в епізоді на річіці, знаючи, що через Толю завжди тьльки неприємності?
Ответить
Другие предметы
Придумать сказку о вредных привычках
Ответить
География
Какие свойства воды не меняются в жидком твердом и газообразном состоянии?
Ответить
Українська мова
Як про відміняти словосполучення березовий гай від н.в. До кл.в.
Ответить