СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астановку и жду тролейбус.я сожусь в тролейбус,проезжаю адк,коледж.4.выхожу из тролейбу...
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астановку и жду тролейбус.я сожусь в тролейбус,проезжаю адк,коледж.4.выхожу из тролейбуса.5.перехожу пешеход.6.вот так я иду в школу.ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!УМОЛЯЮ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Мен таң 9 сағатында тұрамын. 2.кейін жеу барамын, теледидарды қараймын және мектепке деген жиналамын.3.мен бас астановку барамын және күтемінтролейбус.мен сожусь ара тролейбус, адк өтіп жатамын, коледж.4.из тролейбуса шығамын.5.жүргінші ауысамын
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