СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астановку и жду тролейбус.я сожусь в тролейбус,проезжаю адк,коледж.4.выхожу из тролейбу...

Қазақ тiлi

СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!!1.я встаю в 9 часов утра. 2.потом иду есть,??мотрю телевизор и собираюсь в школу.3.я иду на астановку и жду тролейбус.я сожусь в тролейбус,проезжаю адк,коледж.4.выхожу из тролейбуса.5.перехожу пешеход.6.вот так я иду в школу.ПЕРЕВЕДИТЕ!!!!УМОЛЯЮ!!!!

Автор: Гость