Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поез?? и товарный они встретились через 6 с каково расстояние между городами если скорость пассажирского 74км с в товарный 42 км с
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поез?? и товарный они встретились через 6 с каково расстояние между городами если скорость пассажирского 74км с в товарный 42 км с
Ответ(ы):
Гость:
Скорость Расстояние Время П-74км ? 6 Т-42км 1)74*6= 2)42*6= 3)сложить все =
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