Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поез?? и товарный они встретились через 6 с каково расстояние между городами если скорость пассажирского 74км с в товарный 42 км с

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились пассажирский поез?? и товарный они встретились через 6 с каково расстояние между городами если скорость пассажирского 74км с в товарный 42 км с

Автор: Гость