Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали велосипедист и мотоциклист скорость велосипедиста 15 километров в час он едет 2 раза медленнее мотоциклиста через час велосипедист и мотоциклист встретились Каково расст...
Математика
Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали велосипедист и мотоциклист скорость велосипедиста 15 километров в час он едет 2 раза медленнее мотоциклиста через час велосипедист и мотоциклист встретились Каково расстояние между городами
Ответ(ы):
Гость:
15*2=30 скорость мотоцикла 15+30=45км/ч 45*1=45 км
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Математика
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