Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали велосипедист и мотоциклист скорость велосипедиста 15 километров в час он едет 2 раза медленнее мотоциклиста через час велосипедист и мотоциклист встретились Каково расст...

Математика

Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали велосипедист и мотоциклист скорость велосипедиста 15 километров в час он едет 2 раза медленнее мотоциклиста через час велосипедист и мотоциклист встретились Каково расстояние между городами

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