Из двух городов, расстоян М/у 7400км, вылетели на встречу два самолета и встретил.ч/з 4 ч. Скорость одного 950 км/ч определите скорость др. самолета?
Математика
Из двух городов, расстоян М/у 7400км, вылетели на встречу два самолета и встретил.ч/з 4 ч. Скорость одного 950 км/ч определите скорость др. самолета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость 2-го самолёта равна х км/ч. Скорость сближения равна: (950+х) км/ч Тогда: 4*(950+х)=7400 950+х=7400/4 950+х=1850 х=1850-950 х=900 Ответ: 900 км/ч
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