Из двух городов, расстоян М/у 7400км, вылетели на встречу два самолета и встретил.ч/з 4 ч. Скорость одного 950 км/ч определите скорость др. самолета?

Математика

Из двух городов, расстоян М/у 7400км, вылетели на встречу два самолета и встретил.ч/з 4 ч. Скорость одного 950 км/ч определите скорость др. самолета?

Автор: Гость