По математики задача Отряд пионеров во время каникул совершили велосипедный поход весь путь состоял 79,2 км .Первые 48, 6 км пионеры двигались со скорастью 12,15 км/ ч и сделали перевал на 2,5 ч , а потом ехали со скоростью 15,...

Математика
По математики задача Отряд пионеров во время каникул совершили велосипедный поход весь путь состоял 79,2 км .Первые 48, 6 км пионеры двигались со скорастью 12,15 км/ ч и сделали перевал на 2,5 ч , а потом ехали со скоростью 15,3 км/ ч . Сколько времени отряд был в походе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая половина: 48,6/12,15=4 часа +2,5 вторая половина: (79,2-48,6)/15,3=2. 4+2,5+2=8,5 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Правда ли что для оды 1747 года характерен преувеличеный метафоризм?
Ответить
Русский язык
Написать одним словом 2500летие
Ответить
Русский язык
Способ образование слова возвращенец
Ответить
Қазақ тiлi
тостаған кесе ертоқым тралы мәтін құр және мәтінде қос сөдерді қолдан
Ответить
Математика
Одна сторона прямоугольника 14 сантиметров Найдите длины трех других сторон прямоугольника если его периметр 64 сантиметров
Ответить