По математики задача Отряд пионеров во время каникул совершили велосипедный поход весь путь состоял 79,2 км .Первые 48, 6 км пионеры двигались со скорастью 12,15 км/ ч и сделали перевал на 2,5 ч , а потом ехали со скоростью 15,...
Математика
По математики задача Отряд пионеров во время каникул совершили велосипедный поход весь путь состоял 79,2 км .Первые 48, 6 км пионеры двигались со скорастью 12,15 км/ ч и сделали перевал на 2,5 ч , а потом ехали со скоростью 15,3 км/ ч . Сколько времени отряд был в походе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая половина: 48,6/12,15=4 часа +2,5 вторая половина: (79,2-48,6)/15,3=2. 4+2,5+2=8,5
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