По математики задача Отряд пионеров во время каникул совершили велосипедный поход весь путь состоял 79,2 км .Первые 48, 6 км пионеры двигались со скорастью 12,15 км/ ч и сделали перевал на 2,5 ч , а потом ехали со скоростью 15,...

Математика

По математики задача Отряд пионеров во время каникул совершили велосипедный поход весь путь состоял 79,2 км .Первые 48, 6 км пионеры двигались со скорастью 12,15 км/ ч и сделали перевал на 2,5 ч , а потом ехали со скоростью 15,3 км/ ч . Сколько времени отряд был в походе?

Автор: Гость