Одна сторона прямоугольника 14 сантиметров Найдите длины трех других сторон прямоугольника если его периметр 64 сантиметров
Математика
Одна сторона прямоугольника 14 сантиметров Найдите длины трех других сторон прямоугольника если его периметр 64 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-14=50 если P=64 а одна 14 чтобы найти часть надо из суммы вычесть другую часть
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