На рисунке 1.18 А А Б равна 10 сантиметров CD равна 2 сантиметра Какова площадь закрашенной части круга
Математика
На рисунке 1.18 А А Б равна 10 сантиметров CD равна 2 сантиметра Какова площадь закрашенной части круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равно 20 сантиметров
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