На рисунке 1.18 А А Б равна 10 сантиметров CD равна 2 сантиметра Какова площадь закрашенной части круга

Математика

На рисунке 1.18 А А Б равна 10 сантиметров CD равна 2 сантиметра Какова площадь закрашенной части круга

Автор: Гость