Камень падает без начальной скорости с высоты 80 м.Определите его скорость в момен?? достижения поверхности земли? помогите пожалуйста?????))))))

Физика
Камень падает без начальной скорости с высоты 80 м.Определите его скорость в момен?? достижения поверхности земли? помогите пожалуйста?????))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула: V = √(2*g*H) =√(2*10*80)=√1600 = 40 м/с
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