Камень падает без начальной скорости с высоты 80 м.Определите его скорость в момен?? достижения поверхности земли? помогите пожалуйста?????))))))

Физика

Камень падает без начальной скорости с высоты 80 м.Определите его скорость в момен?? достижения поверхности земли? помогите пожалуйста?????))))))

Автор: Гость