К какой части речи относится слово «подле»?
Русский язык
К какой части речи относится слово «подле»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие, скорее всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста Прочитай и озоглавь текст.о чем повествуется в нем?найди части текста -повествования . В воздухе не было видно ни одного стрижа...
Английский язык
Проверьте ошибки в моем тексте.... The living room is a bright room with a big balcony. In the corner there is cozy sofa. Between the there are t...
История
Русский язык