Помогите разбор слова по составу ромашка

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Помогите разбор слова по составу ромашка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|----------|^ Ромашк[а] |______|
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