Сочинение на тему святые заступники руси А. невский

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Подвиг власти может состоять в том, чтобы достойно отстаивать внешнюю независимость и величие сана – отстаивать даже до смерти. Но подвиг власти может состоять также и в том, чтобы, выполняя основные задачи сана, защищая «благочестие и люди своя», внутренне преодолевать, когда это нужно для исполнения основной задачи, земное тщеславие власти». Г.В. Вернадский Глава первая БИТВА НА АВДОВОЙ ГОРЕ Избpанномy воеводе земли Российския, светломy yкpашению Цеpкве пpавославныя, Святомy Благовеpномy великомy князю Александpy Hевскомy, похвальная восписyюще, яко веpою вpаги, видимыя же и невидимыя, победившемy… Акафист Александру Невскому. Кондак первый Вглядываешься в события истории, и кажется, прикасаешься к тайне судеб божиих… Вот 1206 год… В самом сердце Азии, в горах Хангая, на берегу Орхона, курултай монгольских народов провозгласил воинственного Тэмуджина самодержцем (Чингисханом). Совершилось объединение татарских и монгольских племен в единый военно-политический союз. Началась эпоха великих монгольских нашествий на Китай, на Среднюю и Малую Азию, на Русь. А через год, 7 октября 1207 года, другое событие… Папа Римский Иннокентий III в послании «ко всему духовенству и мирянам русским» посетовал, что Русь удалилась от католической веры, как от груди матери, и стала чужим ребенком. Он призвал Русскую Церковь вернуться с бездорожья на путь истины и пойти под опеку главы католической церкви. «В случае неповиновения, – отечески печалился Папа, – с Русью может случиться то же, что и с Византией...»1 Медленно, но неотвратимо сплетаются в глубине столетий гибельные для нашей страны сети. И еще далека опасность, а уже подыскивается русский герой, способный одолеть надвигающуюся беду. И ничье своеволие не способно противостоять божьему промыслу, все равно совершится то, чему назначено совершиться. Так было и накануне рождения святого благоверного князя Александра Невского. Он родился, когда события разворачивались столь неблагоприятно для Руси, что, быть может, и не было бы без Александра Невского у нашей страны дальнейшей истории. И удивительно, но само рождение князя оказалось сопряжено с такими колоссальными препятствиями, что, кажется, ему и невозможно было родиться. Темные силы делали, кажется, всё, чтобы не случилось этого…